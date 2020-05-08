اتحاد جماعات الصداقة التركية الأذربيجانية يصدر بياناً حول ذكرى احتلال شوشا

أنقرة، 8 مايو، أذرتاج

شوشا هي مدينة تاريخية ذات أهمية إستراتيجية في أذربيجان. احتلت أرمينيا العدوانية شوشا في عام 1992 وقتلت العديد من الأذربيجانيين الأبرياء، وحطمت ودمرت المعالم التاريخية والمعمارية في المدينة.

أفاد المراسل الخاص لأذرتاج أنه تم التعبير عن هذه الآراء في بيان صادر عن اتحاد جماعات الصداقة التركية الأذربيجانية.

يعبر البيان الذي وقعه رئيس الجمعية سردار أنسال عن أسفه لأن المجتمع الدولي لا يظهر موقفاً موحدا مدينا للسياسة العدوانية لأرمينيا. والنتيجة المريرة لذلك هي أن حقيقة الاحتلال لا تختفي. يدمر تاريخ المدينة ويتم تحطيم المساجد وإهانتها.

ويتطرق البيان أيضا لأحداث عام 1915 ويشير إلى أن الأرمن ارتكبوا الإبادة الجماعية في خوجالي في عام 1992.