اعتماد الشعار والتميمة لألعاب رابطة الدول المستقلة الأولى
AzerTAg.az
٠٨.٠٥.٢٠٢٠ [٢٣:٥٦]
موسكو، 8 أبريل، أذرتاج
وافقت وزارة الرياضة في روسيا الاتحادية على الشعار والتميمة لألعاب رابطة الدول المستقلة الأولى.
أفاد المراسل الخاص لأذرتاج نقلاً عن الوزارة أن شعار المسابقات هو طائر سيمورغ وأن التميمة نمر. ومن المقرر إجراء المباريات في 20-27 أغسطس هذا العام في قازان عاصمة جمهورية تتارستان لروسيا الاتحادية. ومن المتوقع أن يشارك في المسابقات حوالي 3500 رياضي تتراوح أعمارهم بين 14 و23 سنة من 11 دولة.
تمت الموافقة على فكرة عقد أول ألعاب رابطة الدول المستقلة في اجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة في عام 2018 في طاجيكستان.
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