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    سياسة


    مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الاذربيجاني والروسي

    ٠٨.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٣:٥‎٩]

    باكو، 8 مايو (أذرتاج)

    جرت مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني المار محمدياروف ونظيره الروسي سيرغي لافروف.

    افادت وكالة اذرتاج ان الوزير محمدياروف هنأ نظيره الروسي بمناسبة يوم النصر على الفاشية في 9 مايو.

    كما اعرب لافروف عن تهانيه لنظيره الاذربيجاني بهذه المناسبة.

    ناقش الطرفان التدابير المتخذة من قبل البلدين في مكافحة الوباء العالمي ومسائل التعاون.

    كما اجري الوزيران تبادل الآراء حول مسألة تسوية النزاع القائم بين ارمينيا واذربيجان.

    AZERTAG.AZ : مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الاذربيجاني والروسي
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