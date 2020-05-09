لن يسمح لغير المرتدي للكمامة بركوب القطارات
AzerTAg.az
٠٩.٠٥.٢٠٢٠ [٠٠:١٢]
باكو، 9 مايو (أذرتاج).
لن يسمح لغير المرتدي للكمامة بدخول محطة سكة الحديد بباكو ومنطقة المحطات الاخرى والقطارات الكهربائية.
افادت وكالة اذرتاج ان هذا جاء في بيان لادارة سكة الحديد الاذربيجانية.
سيراقب افراد الشرطة على التزام الركاب بهذا الطلب.
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