مقتل شخص جراء زلزال في طهران
AzerTAg.az
٠٩.٠٥.٢٠٢٠ [٠٠:٢٢]
طهران، 9 مايو (أذرتاج).
في مساء هذا اليوم وقع زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر في منطقة دماوند لطهران العاصمة الايرانية.
افاد المراسل الخاص لاذرتاج ان مركز رصد الزلازل في جامعة طهران اعلن ان عمق الزلزال كان 7 كلم.
قال اسماعيل نجار رئيس مركز ادارة الحالات الطوارئ الايراني ان شخصا لقي حتفه و25 شخصا آخر جرحوا جراء الزلزال.
تضررت بعض البيوت والسيارات.
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