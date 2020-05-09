رئاسة جورجيا في اللجنة الوزارية للمجلس الاوروبي تنتهي

تبيليسي، 9 مايو (أذرتاج).

ستتسلم اليونان رئاسة الجنة الوزارية لدى المجلس الاوروبي من جورجيا في 15 مايو.

افاد المراسل الخاص لاذرتاج ان هذا اعلنه داود زالكالياني وزير الخارجية الجورجي. اضاف ان رئاسة جورجيا للجنة الوزارية للمجلس الاوروبي كانت ناجحة، شهدت اتخاذ العديد من القرارات المهمة.

ستقام جلسة اللجنة الوزارية للمجلس الاوروبي في شهر نوفمبر.

يجب الذكر ان جورجيا تسلمت من فرنسا رئاسة اللجنة الوزارية للمجلس الاوروبي في 29 نوفمبر للعام الماضي.