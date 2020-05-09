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    سعر النفط الأذربيجاني

    ٠٩.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٤:١٢]

    باكو، 9 مايو / أيار، (أذرتاج)

    لم تغير سعر النفط الاذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 31.33 دولار.

    يشار الى ان برميل من النفط الاذربيجاني بيع بأقل سعر 15.81 دولار في 21 أبريل من العام الجاري ووصل الى اقصى قيمته ليباع بقمة 149.66 دولار في يوليو عام 2008.

    AZERTAG.AZ :سعر النفط الأذربيجاني
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