إرتفاع عدد مصابين بكورونا في دول البلطيق

ريغا، 9 مايو / أيار، (أذرتاج)

ارتفع عدد مصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في إستونيا الى 1725 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج انه تم تسجيل 56 حالة وفاة بسبب كورونا و تعافى 704 مصاب بالعلاج.

ارتفعت حصيلة ضحايا كورونا في لاتفيا الى 18 وفاة. بلغ عدد مصابين 928 شخص وتعافى 464 مصاب بالعلاج.

زادت عدد مصابين بالفيروس التاجي في ليتوانيا 1436 شخص وفقد 49 شخصا حياتهم وتعافى 765 مصاب بالعلاج.

ولا تستثني من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في البلدان الثلاثة.