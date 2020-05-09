  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    إرتفاع عدد مصابين بكورونا في دول البلطيق

    ٠٩.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٤:٤٠]

    ريغا، 9 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ارتفع عدد مصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في إستونيا الى 1725 شخص.

    أفادت وكالة أذرتاج انه تم تسجيل 56 حالة وفاة بسبب كورونا و تعافى 704 مصاب بالعلاج.

    ارتفعت حصيلة ضحايا كورونا في لاتفيا الى 18 وفاة. بلغ عدد مصابين 928 شخص وتعافى 464 مصاب بالعلاج.

    زادت عدد مصابين بالفيروس التاجي في ليتوانيا 1436 شخص وفقد 49 شخصا حياتهم وتعافى 765 مصاب بالعلاج.

    ولا تستثني من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في البلدان الثلاثة.

    AZERTAG.AZ :إرتفاع عدد مصابين بكورونا في دول البلطيق
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٩.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٤:٥‎٢]
    عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد يصل الى 8476 في مصر
    ٠٩.٠٥‎.٢٠٢٠ [٠٠:٤٣]
    رئاسة جورجيا في اللجنة الوزارية للمجلس الاوروبي تنتهي
    ٠٩.٠٥‎.٢٠٢٠ [٠٠:٢٢]
    مقتل شخص جراء زلزال في طهران
    ٠٨.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٣:٤٧]
    في تركيا تتواصل عملية تركيب أنظمة الصواريخ S-400
    إرتفاع عدد مصابين بكورونا في دول البلطيق إرتفاع عدد مصابين بكورونا في دول البلطيق إرتفاع عدد مصابين بكورونا في دول البلطيق