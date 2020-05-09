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    عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد يصل الى 8476 في مصر

    ٠٩.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٤:٥‎٢]

    القاهرة، 9 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بواقع 495 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة وليصل الى 8476 شخص.

    قالت وزارة الصحة إنها سجلت 21 حالة وفاة أخرى خلال اليوم الماضي بهذه العدوى ويصل عدد الوفيات الاجمالي الى 503 ومن بين القتلى طبيب مستشفى الحجر الصحي ومحمود رياض مراسل رياضي شاب رئيس بوابة الخميس الإلكترونية والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور هشام الساكت وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

    وأوضح الناطق باسم الوزارة خالد مجاهد أن عدد المتعافين من مرضى عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حتى الآن بلغ 1945 شخص.

    AZERTAG.AZ :عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد يصل الى 8476 في مصر
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