لجنة الجمارك تكشف تحويلاتها إلى الميزانية خلال 4 أشهر

باكو، 9 مايو / أيار، (أذرتاج)

قالت لجنة الجمارك إنها حولت خلال أشهر يناير - أبريل من العام الحالي إلى ميزانية الدولة مليار و347.8 مليوم مانات.

وجاء في بيان اللجنة أن الأموال المحولة إلى الميزانية موزعة على رسوم الجمارك البالغة 327 مليون و481 ألف مانات وضريبة القيمة المضافة على الواردات 963 مليون و924 ألف مانات وضريبة الاستهلاك 43 مليونا و840 ألف مانات وضريبة الطريق 12 مليونا و636 ألف مانات.