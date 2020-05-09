مركز نظامي الكنجوي الدولي يقدم دعما لبلغاريا في محاربة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19

صوفيا، 9 مايو ، أذرتاج

أرسلت الى بلغاريا بمبادرة مركز نظامي الكنجوي الدولي وتنظيمه بدعم سفارة أذربيجان في بلغاريا 1000 عدد من الاقنعة الطبية و100 عدد من أقنعة اف اف بي 2 مع تخطيط تزويد الجانب البلغاري بـ 50 عددا من الفحوص الطبية و50 عددا من الملابس الوقائية اضافيا.

وافادوا من سفارة أذربيجان في بلغاريا أن معلومات حول المساعادات المرسلة من جانب المركز سلطت عليها الضوء من قبل وسائل الاعلام البلغارية الرائدة. وقال الرئيس المشارك في مركز نظامي الكنجوي الدولي اسماعيل سراج الدين في تصريح له لجريدة 24 تشاسا (24 ساعة) البلغارية إن هذه المساعدة المقدمة الى بلغاريا تساهم في تعزيز التضامن بين الشركاء في فترة صعبة تنتشر فيها جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 عبر العالم.