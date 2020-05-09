143 حالة الاصابة الاخرى بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ووفاة 3 مصابين خلال اليوم في أذربيجان

باكو، 9 مايو ، أذرتاج

سجلت 143 حالة الاصابة الاخرى بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان وتوفي 3 مصابين.

فال رامن بايراملي رئيس مجلس ادارة اتحاد ادارة الفروع الاقليمية الطبية قوله في مؤتمر صحفي عقده لدى مقر العمليات بمجلس الوزراء إن عدد الفحوص الطبية المنفذة اليوم 7420 فحص طبي وبلغ عددها العام 188950 فحص طبي.

وقال إن عدد المصابين المسجل في البلد الى الحين بلغ 2279 مصابا وتعافى 1620 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 31 مصابا ويستمر علاج 771 مصاب لدى المستشفيات ذات النظام الخاص. و22 مصابا منهم لدى العناية المركزة و9 منهم مربوطون بجهاز التنفس الاصطناعي.