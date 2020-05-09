باكو، 9 مايو ، أذرتاج اتصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 9 مايو هاتيفا برئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين. هنأ الرئيس إلهام علييف بمناسبة الذكرى السنوية الـ 75 للانتصار في الحرب العالمية الثانية الوطنية الرئيس الروسي وشعب روسيا الصديق. وعبر فلاديمير بوتين عن الامتنان من الاهتمام والتهنئة ونقل بدوره تهانيه بمناسبة العيد الى الرئيس الاذربيجاني وشعب أذربيجان الصديق. تبادل رئيسا الدولتين الاراء حول الجهود المبذولة الرامية الى محاربة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتعاون البلدين في هذا المجال. ونوقشت خلال المكالمة الهاتفية مسائل خاصة بتنمية لاحقة لعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان وروسيا.

AZERTAG.AZ : بيان مكتب الاعلام الرئاسي

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