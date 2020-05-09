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    طبيب: اكتشاف عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لدى 490 شخص عموما خلال أيام الاسبوع الماضية

    ٠٩.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٩:٠٠]

    باكو، 9 مايو ، أذرتاج 

    قال رامن بايراملي رئيس مجلس ادارة اتحاد ادارة الفروع الاقليمية الطبية / طبيب / قوله في مؤتمر صحفي عقده لدى مقر العمليات بمجلس الوزراء إن نموا يلاحظ على حساب الايام في عدد حالات الاصابة وعلى الرغم من عدم انتهاء الاسبوع الحالي فنمو خطير سجل قياسا الى الاسبوع الماضي.

    واوضح بايرامولي أن عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 اكتشف لدى 490 شخص عموما خلال ايام الاسبوع الماضية مفيدا أن هذه الارقام قريبة من حد اقصى مسجل في اسبوع 6-12 ابريل.

    واكد رئيس طبيب على أن البلد في انتظار نمو نحو موجة ثانية للفيروس كلما يخرج من نظام الحجر الصحي الخاص.

    AZERTAG.AZ :طبيب: اكتشاف عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لدى 490 شخص عموما خلال أيام الاسبوع الماضية
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