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    ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في أوكرانيا

    ٠٩.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٠:٤٤]

    كييف، 9 مايو / أيار، (أذرتاج)

    أصيب 515 شحص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أوكرانيا خلال اليوم الأخير.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الاوكرانية أن حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ارتفعت بواقع 515 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ووصلت الى 14 الفا و710 شخص.

    وتوفي 15 مصابا منهم خلال 24 ساعة اخيرة ليصل عدد حالات الوفاة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 375 حالة وفاة مفيدة أن 85 في المائة من الفارقين حياتهم بسبب المرض كانوا يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والفشل الكلوي.

    واشارت الى أن 2909 مصابا تعافوا تماما وترخصوا و60 في المائة من المصابين في اوكرانيا من الذين تتراوح اعمارهم بين 30-59 سنة و20.7 في المائة منهم بين 60-100 سنة. وقد فرضت الحالة الطارئة على 15 ولاية بشأن الجائحة.

    يذكر أن البلد اعلن نظام الحجر الصحي الخاص الى 11 مايو واوقف جميع الرحلات الجوية.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في أوكرانيا
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