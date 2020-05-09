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    سياسة


    مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الاذربيجاني والطاجيكي

    ٠٩.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:٠٧]

    باكو، 9 مايو ، أذرتاج 

    جرت مكالمة هاتفية في 9 مايو اليوم بين وزيري الخارجية الاذربيجاني ائلمار محمدياروف والطاجيكي سراج الدين مهر الدين.

    قالت الخارجية في بيان إن الوزيرين تبادل التهانئ بمناسبة شهر رمضان المبارك وكذلك الذكرى السنوية الـ 75 للانتصار على الفاشية في الحرب العالمية الوطنية الثانية.

    وتبادل الطرفان الاراء حول الخطوات المتخذة من قبل الدول في محاربة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وحول اهمية التعاون في هذا السياق.

    كما بحثت مسائل ملحة مدرجة في جدول اعمال التعاون بين البلدين وكذلك مسائل توسيع التعاون الاقتصادي بما فيه مجالا النقل واللوجستية بحثا موسعا.

    وتناول الجانبان ايضا مسألة التعاون ضمن المنظمات الدولية معبرين عن الموافقة مع مواصلة توسيع هذا التعاون.

    AZERTAG.AZ : مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الاذربيجاني والطاجيكي
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