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    عدد المصابين بكورونا يصل الى 522 شخص في طاجكستان

    ٠٩.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:٠٨]

    دوشانبي، 9 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بواقع 61 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة وليصل الى 522 شخص.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن السكرتيرة الصحفية لوزارة الصحة الطاجيكية بيبيخانيم درويشزاده أن عدد المتعافين من مرضى عدوى فيروس كورونا حتى الآن بلغ 420 شخص وفقد 14 شخصا حياتهم.

    ويبلغ عدد المصابين 233 في دوشانبي و139 في صغد و59 في خاتلون و18 في غورنو-بدخشان و83 في مناطق أخرى.

    AZERTAG.AZ :عدد المصابين بكورونا يصل الى 522 شخص في طاجكستان
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