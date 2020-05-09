البنك الاسيوي لاستثمارات البنية التحتية يخصص قرضا بمبلغ 500 مليون دولار الى الهند

بكين، 9 مايو (أذرتاج).

خصص البنك الاسيوي لاستثمارات البنية التحتية الى الهند قرضا بقيمة 500 مليون دولار، من صندوقه لمكافحة الازمة الناجمة من تفشي فيروس كورونا.

افاد المراسل الخاص لاذرتاج من مقر البنك في بكين ان القرض يهدف الى مساعدة الهند في مكافحتها لتفشي فيروس كورونا المستجد. ان مشروع "كوفيد 19 الرد الطارئ وتهيؤ النظام الصحي" ممول بالتعاون مع البنك العالمي.

يذكر ان البنك الاسيوي لاستثمارات البنية التحتية زاد رصيده مرتين ليبلغ مليار دولار امريكي في صندوق مكافحة فيروس كورونا المستجد، ذلك لتلبية الطلب المتزايد لشركائه من القطاعين العام والخاص في مكافحة هذا الفيروس. يهدف صندوق البنك الى تمويل 3 مجالات وهي مساعدة لتسهيل الصغط على النظام الصحي من خلال انشاء البنية التحتية الصحية وتعزيز تهيؤها.

الى جانب ذلك، تقدمت تركيا بطلب الى البنك لتخصيص 500 مليون دولار الى بنكيها التنمويتين لحل عواقب الوباء العالمي على الاقتصاد. كذلك تريد اندونيسيا من البنك قرضا بقيمة 250 مليون دولار لتعزيز حالة مستشفياتها وامكانياتها للفحص الطبي. وخصص البنك قرضا بقيمة 355 مليون دولار الى الصين لتحديث البنية التحتية الصحية العامة وتوفير المعدات الطارئة في ظل الوباء.

يشار الى ان البنك تأسس في يناير عام 2016 من قبل 57 بلدا منها اذربيجان. يملك البنك الرأسمال الأساسي بقيمة 100 مليار دولار. يهدف البنك الى تمويل مجالات النقل والطاقة والتموين بالماء واللوجيستية والاتصالات والزراعة والبيئة وغيرها. منذ بدء عمله خصص البنك قروضا الى 71 مشروعا بقيمة 14.27 مليار دولار.