لا يستأنف عمل المولات حتى نهاية مايو

باكو، 9 مايو (أذرتاج).

مسألة استئناف عمل المراكز التجارية الكبيرة في الاجندة. تجرى مناقشات في هذه المسألة. لكن اغلب الظن، يستبعد استئناف عملها حتى نهاية شهر مايو. سيعلن مقر العمليات قراره بعد تحليله لكل المؤشرات الاحصائية.

افادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها رامل بايراملي رئيس مجلس ادارة "طبيب" في مؤتمر صحفي في مقر العمليات لدى مجلس الوزراء.

اضاف، يمكن فرض تقييدات في بعض المجالات التي تزيد خطر الاصابة ولو استؤنف عمل المراكز التجارية الكبيرة. على سبيل المثال، مراكز التسلية للاطفال.