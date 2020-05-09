مبعوثة الصحة العالمية: لا مخاوف من الموجة الوبائية الثانية لفيروس كورونا

باكو، 9 مايو (أذرتاج)

كنا في انتظار حدوث الموجة الثانية من الوباء العالمي. يجب ألا يخاف الناس من الموجة الثانية. هذا يظهر اننا احرزنا نجاحا كافيا في الموجة الاولى. لان حدوث موجات صغيرة احسن من وقوع موجة كبيرة.

افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالتها رئيسة الممثلية الاذربيجانية لمنظمة الصحة العالمية هاندي خارمانجي في مؤتمر صحفي في مقر العمليات لدى مجلس الوزراء.

اضاف ان مكافحة الموجات الصغيرة اسهل. تسعى اذربيجان وجميع البلدان الاخرى في العالم الى تنفيذ هذا. إن مراعاة السكان للتدابير الصحية بالغة الاهمية.