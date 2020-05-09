رئيس "طبيب": لا حاجة الى اعادة تشديد الحجر الصحي المنزلي

باكو، 9 مايو (أذرتاج).

إن حدوث الموجة الوبائية الثانية نتيجة التسهيل التدريجي للحجر الصحي المنزلي كان أمرا محتملا. يسعنا القول حسب المؤشرات الاحصائية الوبائية انه لا حاجة الى اعادة تشديد نظام الحجر الصحي المنزلي.

افادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس هيأة إدارة "طبيب" (اتحاد ادارة الوحدات الطبية) في مؤتمر صحفي في مقر العمليات لدى مجلس الوزراء.

اضاف: رغم هذا، يمكن فرض بعض التقييدات في نهاية الاسبوع وايام العيد.