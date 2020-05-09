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    سياح انجلترا سيبقون في الحجر الصحي لمدة 14 يوما

    ٠٩.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٢:٤٥‎]

    لندن، 9 مايو (أذرتاج).

    سياح انجلترا مطالَبون بالقضاء على 14 يوما في الحجر الصحي.

    افاد المراسل الخاص لاذرتاج ان الحكومة الانجليزية اعلنت انها ستطبق الحجر الصحي لمدة 14 يوما لجميع الوافدين من البلدان الاجنبية الا جمهورية ايرلندا. قيل ان القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من نهاية هذا العام ولا يعلم الى متى سيستمرهذا التقييد السياحي الجديد.

    AZERTAG.AZ : سياح انجلترا سيبقون في الحجر الصحي لمدة 14 يوما
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