الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران ضريح الزعيم العام حيدر علييف

باكو، 10 مايو ، أذرتاج

زار الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا ضريح الزعيم العام الوطني بالمقابر الفخرية في 10 مايو يوم ميلاد الابن المنقذ للشعب حيدر علييف.

أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا وضعا زهورا على قبر الزعيم العام الوطني حيدر علييف اجلالا لذكرى القائد العالي.

ثم وضع رئيس الدولة وقرينته باقات من الزهور على مدفن زوجة القائد العالي عالمة امراض العيون المرموقة الاكاديمية ظريفة علييفا احتراما لذكراها الخالدة.

كما صف الرئيس والسيدة الاولى باقات من الزهور على قبري رجل الدولة المرموق عزيز علييف والطبيب العالم المعروف تامرلان علييف.