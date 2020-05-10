الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا غرسا الأشجار بمناسبة يوم ميلاد الزعيم العام حيدر علييف

باكو، 10 مايو ، أذرتاج

غرس رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا اشجارا في 10 مايو بمناسبة يوم ميلاد الزعيم العام حيدر علييف في اراضي مصنع اليود والبروم السابق بحي سورة خاني للعاصمة باكو.

أفادت أذرتاج أن 167 هيكتار من المساحة في هذه الاراضي خاضعة منذ عام 2018م للتنظيف الشامل من النفط والملح واليود وسائر النفايات تنفيذا لتوجيه رئيس الدولة.