  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا غرسا الأشجار بمناسبة يوم ميلاد الزعيم العام حيدر علييف

    ١٠.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٣:٥‎٠]

    باكو، 10 مايو ، أذرتاج 

    غرس رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا اشجارا في 10 مايو بمناسبة يوم ميلاد الزعيم العام حيدر علييف في اراضي مصنع اليود والبروم السابق بحي سورة خاني للعاصمة باكو.

    أفادت أذرتاج أن 167 هيكتار من المساحة في هذه الاراضي خاضعة منذ عام 2018م للتنظيف الشامل من النفط والملح واليود وسائر النفايات تنفيذا لتوجيه رئيس الدولة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا غرسا الأشجار بمناسبة يوم ميلاد الزعيم العام حيدر علييف
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ١٠.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٢:٥‎٠]
    الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يزوران ضريح الزعيم العام حيدر علييف
    ٠٩.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٨:١٦]
    بيان مكتب الاعلام الرئاسي
    ٠٨.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٧:٠٥‎]
    هذا العام، سيزرع التبغ على هكتارين في كل قرية في مسالي
    ٠٧.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٩:٠٩]
    بيان مكتب الإعلام الرئاسي
    الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا غرسا الأشجار بمناسبة يوم ميلاد الزعيم العام حيدر علييف الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا غرسا الأشجار بمناسبة يوم ميلاد الزعيم العام حيدر علييف الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا غرسا الأشجار بمناسبة يوم ميلاد الزعيم العام حيدر علييف الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا غرسا الأشجار بمناسبة يوم ميلاد الزعيم العام حيدر علييف الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا غرسا الأشجار بمناسبة يوم ميلاد الزعيم العام حيدر علييف الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا غرسا الأشجار بمناسبة يوم ميلاد الزعيم العام حيدر علييف الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا غرسا الأشجار بمناسبة يوم ميلاد الزعيم العام حيدر علييف الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا غرسا الأشجار بمناسبة يوم ميلاد الزعيم العام حيدر علييف الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا غرسا الأشجار بمناسبة يوم ميلاد الزعيم العام حيدر علييف الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا غرسا الأشجار بمناسبة يوم ميلاد الزعيم العام حيدر علييف الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا غرسا الأشجار بمناسبة يوم ميلاد الزعيم العام حيدر علييف