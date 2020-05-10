97 حالة الاصابة الاخرى بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ووفاة مصاب وتعافي 30 مصابا خلال اليوم في أذربيجان

اكو، 10 مايو ، أذرتاج

سجلت 97 حالة الاصابة الاخرى بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان وتوفي مصاب وتعافى 30 مصابا وترخصوا.

فال مقر العمليات بمجلس الوزراء إن عدد المصابين المسجل في البلد الى الحين بلغ 2519 مصابا وتعافى 1650 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 32 مصابا ويستمر علاج 837 مصاب لدى المستشفيات ذات النظام الخاص. وتقدر احوال 33 مصابا منهم حرجة و40 منهم متوسطة.

وقال إن عدد الفحوص الطبية المنفذة العام 193411 فحص طبي.