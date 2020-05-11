زيادة حالات الإصابة والوفاة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أرمينيا

تبيليسي، 11 مايو / أيار، (أذرتاج)

أصيب 79 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أرمينيا خلال مدة 24 ساعة أخيرة.

قال مركز الرقابة الوطني الارميني على الامراض في بيان إن البلد فيه 3392 مريض مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حاليا.

يذكر أن ارمينيا فارق الحياة فيها حتى الان 46 شخصا بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ويخضع حاليا 3392 شخص للرقابة الطبية الخاصة.