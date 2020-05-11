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    إصابة 1016 شحص بكوفيد 19 في قيرغيزستان

    ١١.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٦:٠٣]

    بشكيك، 11 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في قيرغيزستان إلى 1016 شخص.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات أن عدد المصابين من بين موظفي المؤسسات الطبية بلغ 235 موظف.

    وقد توفي بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 12 شخصا.

    وتعافى من المرض 668 مصاب وترخصوا.

    AZERTAG.AZ :إصابة 1016 شحص بكوفيد 19 في قيرغيزستان
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