اذربيجان توقع اتفاقية منحة مع منظمة الصحة العالمية

باكو، 11 مايو ( أذرتاج)

وقعت حكومة أذربيجان مع منظمة الصحة العالمية في مقرها بجنيف اليوم اتفاقية منحة.

يجب الذكر ان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف كان قد اعلن في كلمة له في القمة الافتراضية لحركة عدم الانحياز في 4 مايو ان حكومة اذربيجان ستتبرع الى منظمة الصحة العالمية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في اعضاء الحركة الاكثر افتقارا للمساعدة.

تنص اتفاقية المنحة الموقعة بين السفير واقف صديقوف المبعوث الدائم لاذربيجان لدى فرع منظمة الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف وتيدروس غبريوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على تخصيص 5 ملايين دولار امريكي الى "صندوق مناشدة لكوفيد 19" في اطار "التهيؤ الاستراتيجي وخطة الرد" لدى منظمة الصحة العالمية واستخدام هذه المنحة للدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز الاكثر افتقارا لها في افريقيا وآسيا وامريكا اللاتينية، ذلك بالتنسيق مع أذربيجان.

اثناء حفل توقيع الوثيقة أثنى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية هذا القرار الصادر عن أذربيجان مع الاشادة بالقطاع الصحي في الجمهورية، لا سيما باهتمامها وجهودها لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وصف غيبريوس هذا التبرع الاذربيجاني بانه اظهار نموذجي للتضامن العالمي في هذا المجال.

وأعرب عن شكره للرئيس الأذربيجاني.