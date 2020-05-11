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    تجاوز حصيلة ضحايا كورونا في ببريطانيا العظمى

    ١١.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٦:٠٥‎]

    لندن، 11 مايو / أيار، (أذرتاج)

    تجاوز حالات الوفاة بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في بريطانيا العظمى إلى 31 ألفا.

    ارتفع عدد الوقيات من هذا المرض.

    افادت وكالة أذرتاج ان 214 شخص فقدوا حياتهم خلال اليوم الماضي.

    AZERTAG.AZ :تجاوز حصيلة ضحايا كورونا في ببريطانيا العظمى
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