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    ارتفاع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في كازاخستان

    ١١.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٨:٢٣]

    نور سلطان، 11 مايو / أيار، (أذرتاج)

    تم تسجيل 5138 حالة اصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في كازاخستان.

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بواقع 12 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة وليصل الى 5138 شخص.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الكازاخية ان 31 شخصا فقد حياتهم وتعافى 1941 شخص من المرض.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في كازاخستان
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