تسجيل 11 حالة وفاة بسبب كورونا في جورجيا

تبيليسي، 11 مايو / أيار، (أذرتاج)

ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 11 شخصا.

قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى فيروس كورونا المستجد على العنوان stopcov.ge إن 4896 شخص محتجزين في الحجر الصحي حاليا بسبب كوفيد 19.

وتعافى 317 مصاب بالعلاج بينما توفي 11 مصابا في جميع انحاء البلد. في الوقت الحاضر، أصيب 638 شخص بالفيروس التاجي في البلاد و72 منهم من الأطباء.