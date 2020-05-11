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    حوالي 135 حالة وفاة بسبب كورونا في بيلاروس

    ١١.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:٤٠]

    ميمسك، 2 مايو / أيار، (أذرتاج)

    يقرب عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الى 24 الف شخص.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة البيلاروسية ان عدد المصابين ارتفع الى 23 الفا و906 شخص و6 آلاف و531 مصاب منهم تعافوا وفقد 135 شخصا حياتهم.

     

    AZERTAG.AZ :حوالي 135 حالة وفاة بسبب كورونا في بيلاروس
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