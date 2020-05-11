زلزال بقوة 3.3 درجات في إيطاليا
AzerTAg.az
١١.٠٥.٢٠٢٠ [٢١:٤١]
باكو، 11 مايو / أيار، (أذرتاج)
وقعت الهزات الارتدادية بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر في مدينة روما الإيطالية، حسبما أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي.
أفادت وكالة أذرتاج أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كم.
لم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.
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