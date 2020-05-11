  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    السيل جرف سيارتي "نيفا" و"اواز" في النهر بقوبا (فيديو)

    ١١.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:٥‎٠]

    قوبا، 11 مايو (أذرتاج).

    سحب السيل سياراتين حاولتا عبور النهر في قوبا شمال اذربيجان.

    افاد مراسل اذرتاج ان سيارتي "نيفا" و"اواز" غرقتا عند محاولة سائقيهما عبور نهر ولولاتشاي في قرية "يرفي" الجبلية النائية في قوبا. انقذ ركاب السيارتين. يشار الى ان الامطار الغزيرة في الايام الاخيرة ادت الى فيضانات وسيول في الانهار الجبلية. في قوبا جرفت السيول 3 جسور في القرى.

    للفيديو: https://video.azertag.az/files/video/2020/2/15891942836033711001.mp4

    AZERTAG.AZ :السيل جرف سيارتي "نيفا" و"اواز" في النهر بقوبا (فيديو)
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١١.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:٥‎٦]
    الامطار الغزيرة في المنطقة الغربية في الجمهورية تخلف اضرار في بعض المناطق
    ١١.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:١٠]
    ضبط تجار المخدرات في جليل اباد
    ٠٧.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:٥‎٢]
    سيل يدمر جسرين على نهر جاغاجيغ في قوبا (فيديو)
    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:٢٩]
    حوالي 2000 تلميذ سيدرسون في مبنى المدرسة المجدد في خاشماز
    السيل جرف سيارتي "نيفا" و"اواز" في النهر بقوبا (فيديو)