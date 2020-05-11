السيل جرف سيارتي "نيفا" و"اواز" في النهر بقوبا (فيديو)

قوبا، 11 مايو (أذرتاج).

سحب السيل سياراتين حاولتا عبور النهر في قوبا شمال اذربيجان.

افاد مراسل اذرتاج ان سيارتي "نيفا" و"اواز" غرقتا عند محاولة سائقيهما عبور نهر ولولاتشاي في قرية "يرفي" الجبلية النائية في قوبا. انقذ ركاب السيارتين. يشار الى ان الامطار الغزيرة في الايام الاخيرة ادت الى فيضانات وسيول في الانهار الجبلية. في قوبا جرفت السيول 3 جسور في القرى.

للفيديو: https://video.azertag.az/files/video/2020/2/15891942836033711001.mp4