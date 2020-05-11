  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    الامطار الغزيرة في المنطقة الغربية في الجمهورية تخلف اضرار في بعض المناطق

    ١١.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:٥‎٦]

    اغسطافا، 11 مايو (اذرتاج)

    خلف ارتفاع مستوى منسوب المياه في نهر حسنسو في محافظة اغسطافا ، كذلك السيل الجارف اضرارا في بعض المنشآت منها الجسور.

    افاد مراسل اذرتاج ان الفيضان جرف الجسر عللا نهر حسنسو في قرية كوتشالي الى جانب اعمدة نقل الكهرباء والطرق المعبدة. لكن لم يؤدي الى إتلاف المحاصيل والمزارع. كذلك نتيجة الفيضان في نهر حسنسو تضرر جسران في كل من قريتي تاتلي وكويتشالي.

     

    AZERTAG.AZ :الامطار الغزيرة في المنطقة الغربية في الجمهورية تخلف اضرار في بعض المناطق
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١١.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:٥‎٠]
    السيل جرف سيارتي "نيفا" و"اواز" في النهر بقوبا (فيديو)
    ١١.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:١٠]
    ضبط تجار المخدرات في جليل اباد
    ٠٧.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:٥‎٢]
    سيل يدمر جسرين على نهر جاغاجيغ في قوبا (فيديو)
    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:٢٩]
    حوالي 2000 تلميذ سيدرسون في مبنى المدرسة المجدد في خاشماز
    الامطار الغزيرة في المنطقة الغربية في الجمهورية تخلف اضرار في بعض المناطق الامطار الغزيرة في المنطقة الغربية في الجمهورية تخلف اضرار في بعض المناطق الامطار الغزيرة في المنطقة الغربية في الجمهورية تخلف اضرار في بعض المناطق الامطار الغزيرة في المنطقة الغربية في الجمهورية تخلف اضرار في بعض المناطق الامطار الغزيرة في المنطقة الغربية في الجمهورية تخلف اضرار في بعض المناطق الامطار الغزيرة في المنطقة الغربية في الجمهورية تخلف اضرار في بعض المناطق الامطار الغزيرة في المنطقة الغربية في الجمهورية تخلف اضرار في بعض المناطق الامطار الغزيرة في المنطقة الغربية في الجمهورية تخلف اضرار في بعض المناطق الامطار الغزيرة في المنطقة الغربية في الجمهورية تخلف اضرار في بعض المناطق