الامطار الغزيرة في المنطقة الغربية في الجمهورية تخلف اضرار في بعض المناطق

اغسطافا، 11 مايو (اذرتاج)

خلف ارتفاع مستوى منسوب المياه في نهر حسنسو في محافظة اغسطافا ، كذلك السيل الجارف اضرارا في بعض المنشآت منها الجسور.

افاد مراسل اذرتاج ان الفيضان جرف الجسر عللا نهر حسنسو في قرية كوتشالي الى جانب اعمدة نقل الكهرباء والطرق المعبدة. لكن لم يؤدي الى إتلاف المحاصيل والمزارع. كذلك نتيجة الفيضان في نهر حسنسو تضرر جسران في كل من قريتي تاتلي وكويتشالي.