19 مقتل جراء انفجار في بارجة عسكرية إيرانية
AzerTAg.az
١١.٠٥.٢٠٢٠ [٢١:٢٨]
طهران، 11 مايو / أيار، (أذرتاج)
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة إيرنا للأنباء أن 19 بحارا قتلوا وأصيب 15 آخر عندما أصاب صاروخ إيراني سفينة دعم أثناء تدريبات بالقرب من ميناء جاسك في بحر عُمان يوم أمس.
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