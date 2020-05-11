الغاء معرض السياحة من جديد في جورجيا
AzerTAg.az
١١.٠٥.٢٠٢٠ [٢١:٥٣]
تبيليسي، 11 مايو (أذرتاج)
تم تعليق معرض السياحة الدولي السنوي في جورجيا، الذي كان من المقرر تنظيمه في العاصمة في فترة 22-23 مايو لهذا العام.
افادت وكالة اذرتاج ان هذا قاله مركز المعارض الجورجي.
جاء في البيان ان هذا الحدث كان قد قرر تنظيمه في 4-5 مايو في البداية. لكن تم تأجيله الى 22-23 مايو بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
لكن خطر تفشي الفيروس اجبر منظمو المعرض على اتخاذ قرار عن تعليقه من جديد.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١١.٠٥.٢٠٢٠ [٢٢:٢١]
١١.٠٥.٢٠٢٠ [٢١:٤١]
١١.٠٥.٢٠٢٠ [٢١:٤٠]
١١.٠٥.٢٠٢٠ [٢١:٢٨]
١١.٠٥.٢٠٢٠ [٢٢:١٤]
١١.٠٥.٢٠٢٠ [٢١:٠٧]
١١.٠٥.٢٠٢٠ [١٣:٠٩]
١٠.٠٥.٢٠٢٠ [١٩:٤٢]
١١.٠٥.٢٠٢٠ [٢٢:١٩]
١١.٠٥.٢٠٢٠ [٢١:٣٢]
١١.٠٥.٢٠٢٠ [١٣:٣٢]
١٠.٠٥.٢٠٢٠ [١٩:٢٨]
٠٩.٠٥.٢٠٢٠ [١٩:٣٤]
٠٨.٠٥.٢٠٢٠ [١١:٢٤]
٠٧.٠٥.٢٠٢٠ [٢٢:٤٦]
٠٧.٠٥.٢٠٢٠ [٢٢:٤٥]
٠٥.٠٥.٢٠٢٠ [١٨:٠٠]
٢٧.٠٤.٢٠٢٠ [٢١:٠٤]
٢٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٤٥]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٢١]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٤٨]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٥٢]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٣١]
١١.٠٥.٢٠٢٠ [٢١:٣٤]
١١.٠٥.٢٠٢٠ [١٦:٠٤]
١٠.٠٥.٢٠٢٠ [٢١:٠٩]
٠٩.٠٥.٢٠٢٠ [٢٢:٣٣]
١١.٠٥.٢٠٢٠ [١٥:٣٥]
١٠.٠٥.٢٠٢٠ [١٧:٤٨]
٠٩.٠٥.٢٠٢٠ [١٦:٤٥]
٠٨.٠٥.٢٠٢٠ [١٨:٠٤]
١١.٠٥.٢٠٢٠ [٢٢:٣٥]
١١.٠٥.٢٠٢٠ [٢٢:١٧]
١١.٠٥.٢٠٢٠ [١٥:٠٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك