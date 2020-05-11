  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    الغاء معرض السياحة من جديد في جورجيا

    ١١.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:٥‎٣]

    تبيليسي، 11 مايو (أذرتاج)

    تم تعليق معرض السياحة الدولي السنوي في جورجيا، الذي كان من المقرر تنظيمه في العاصمة في فترة 22-23 مايو لهذا العام.

    افادت وكالة اذرتاج ان هذا قاله مركز المعارض الجورجي.

    جاء في البيان ان هذا الحدث كان قد قرر تنظيمه في 4-5 مايو في البداية. لكن تم تأجيله الى 22-23 مايو بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

    لكن خطر تفشي الفيروس اجبر منظمو المعرض على اتخاذ قرار عن تعليقه من جديد.

    AZERTAG.AZ : الغاء معرض السياحة من جديد في جورجيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١١.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٢:٢١]
    إصابة أكثر من 100 ألف بكورونا في دول الخليج
    ١١.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:٤١]
    زلزال بقوة 3.3 درجات في إيطاليا
    ١١.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:٤٠]
    حوالي 135 حالة وفاة بسبب كورونا في بيلاروس
    ١١.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:٢٨]
    19 مقتل جراء انفجار في بارجة عسكرية إيرانية
    الغاء معرض السياحة من جديد في جورجيا