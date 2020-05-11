الغاء معرض السياحة من جديد في جورجيا

تبيليسي، 11 مايو (أذرتاج)

تم تعليق معرض السياحة الدولي السنوي في جورجيا، الذي كان من المقرر تنظيمه في العاصمة في فترة 22-23 مايو لهذا العام.

افادت وكالة اذرتاج ان هذا قاله مركز المعارض الجورجي.

جاء في البيان ان هذا الحدث كان قد قرر تنظيمه في 4-5 مايو في البداية. لكن تم تأجيله الى 22-23 مايو بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

لكن خطر تفشي الفيروس اجبر منظمو المعرض على اتخاذ قرار عن تعليقه من جديد.