تبادل الذكريات حول الزعيم العام في لقاء مع متطوعي الدبلوماسية

باكو، 11 مايو ، أذرتاج

نظم من قبل وزارة الخارجية ضمن "عام المتطوعين" المعلن عنها في أذربيجان لقاء افتراضي لمتطوعي الدبلوماسية الناشطين لدى الوزارة بسفير البلد لدى بولندا حسن حسنوف بمناسبة الذكرى السنوية الـ 97 لميلاد الزعيم الوطني العام حيدر علييف.

قالت وزارة الخارجية في بيان إن السفير حسن حسنوف تحدث بالتفصيل خلال اللقاء الافتراضي عن السياسة الداخلية والخارجية الحكيمة للزعيم العام وعن ذكرياته عن القائد العالي.

واكد السفير على أن حيدر علييف كان شخصية استثنائية ليس لاذربيجان فقط بل ولجميع العالم ايضا.

وارتكز اللقاء على اهمية سياسة الشباب التي وضع اساسها من جانب الزعيم العام والمتواصلة من جانب قيادة البلد حاليا وعلى اهمية حركة التطوعية في هذا السياق مع الاشارة الى أن الاعلان عن عام المتطوعين خلال 2020م نموذج تال لقيمة يخصصها رئيس جمهورية أذربيجان للمتطوعين.

وفي الختام تم التعبير عن شكر خاص باسم متطوعي الدبلوماسية للرئيس إلهام علييف والنائبة الاولى للرئيس مهربان علييفا على فرص مهيأة لشباب أذربيجان من جانب دولة أذربيجان.