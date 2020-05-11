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    إصابة أكثر من 100 ألف بكورونا في دول الخليج

    ١١.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٢:٢١]

    القاهرة، 11 مايو / أيار، (أذرتاج)

    تجاوزت حالات اصابة ووفاة بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في دول الخليج.

    أفادت وكالة أذرتاج أن عدد المصابين بفيروس كورونا وصل الى 100 الف شخص. وتم تسجيل حصيلة ضحايا الفيروس التاجي 557 شخص.

    بلغ عدد المصابين بالفيروس التاجي في السعودية والبحرين وعمان وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة 15 الف شخص.

    يذكر ان الدولة الخليجية التي ينتشر فيها الوباء هي المملكة العربية السعودية ويبلغ عدد سكانها أكثر من 30 مليون نسمة. أصيب أكثر من 41 الف شخص بفيروس كوفيد – 19 في المملكة المتحدة.

    تم تسجيل 3 آلاف و573 حالة اصالة في عمان. الوضع مع الوباء في هذا البلد هو أسوأ.

    AZERTAG.AZ :إصابة أكثر من 100 ألف بكورونا في دول الخليج
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