بولندا ستبقي حدودها الجوية مغلقة

وارسو، 12 مايو، أذرتاج

ستواصل بولندا إبقاء حدودها الجوية مغلقة.

افاد المراسل الخاص لأذرتاج أن رئيس الوزراء ماتيوز موراويكي وقع القرار الذي ينص على أن حدود البلاد ستظل مغلقة حتى 23 مايو.

يشمل الحظر على الرحلات الداخلية والدولية. يُسمح السفر فقط بالتذاكر التي تم شراؤها قبل 15 مارس، بالإضافة إلى الرحلات في الطائرات الخاصة ل15 شخصاً. بالإضافة إلى ذلك، ستتمكن الرحلات الجوية المستأجرة التي ترسلها البلدان إلى بولندا لنقل مواطنيها من الطيران.