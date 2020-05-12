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    الرئيس التركي: اعتباراً من 16 مايو، ستفرض االقيود التالية على الخروج من البيت لمدة 4 أيام

    ١٢.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٢:١١]

    أنقرة، 12 مايو، أذرتاج

    عقدت الحكومة التركية اجتماعاً دورياً برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان. بعد الاجتماع خاطب رئيس الدولة الجمهور في البلاد.

    افاد المراسل الخاص لأذرتاج أنه ركز خاصةً في خطابه على الوضع في مكافحة النوع الجديد من عدوى فيروس الكارونا (COVID-19) ونتائج العمل المنجز ومتطلبات تجنب الأخطار التي تشكلها المخاطر الحالية. شدد الرئيس على أن رفع القيود الحالية يجب ألا يطمن أحداً ويجب مراعاة القواعد حول منع الاجتماعات الحاشدة والمسافة اللآمنة والنظافة.

    وأكد الرئيس أن الجمهور التركي قد أبدى دعماً كبيراً للعملية باتباع تدابير لمكافحة عدوى فيروس COVID-19. تم جمع ملياري ليرة تركية في إطار حملة "إننا نكفي بعضنا للبعض، يا تركيا" وقدمت مساعدة شاملة للأسر ذات الدخل المنخفض والمسنين. اعتباراً من 16 مايو، سيتم تقييد الخروج من البيوت خلال الأيام الأربعة القادمة.

    كما أبلغ الرئيس رجب طيب أردوغان الجمهور في خطابه عن قضايا أخرى على جدول الأعمال.

    AZERTAG.AZ :الرئيس التركي: اعتباراً من 16 مايو، ستفرض االقيود التالية على الخروج من البيت لمدة 4 أيام
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    الرئيس التركي: اعتباراً من 16 مايو، ستفرض االقيود التالية على الخروج من البيت لمدة 4 أيام