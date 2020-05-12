بدء تدريبات امريكية بريطانية مشتركة في الخليج

طهران، 12 مايو (أذرتاج)

بدأت سفن الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا العظمى تدريبات عسكرية في الخليج.

افاد المراسل الخاص لأذرتاج ان هذا اعلنه قائد القوات البحرية العسكرية الامريكية في المنطقة جيفري مورغانتاللير.

اضاف ان التدريبات تركز على تكتيكات تطهير الخليج من الالغام.

جاء في موقع الاسطول البحري العسكري للولايات المتحدة الامريكية على شبكة الانترنت ان احد اهداف التدريبات العسكرية Exercise 2020 هو ضمان سلامة السفن التجارية.

تشارك في التدريبات مروحيات وغواصات وزوارق دوريات.

لم يعلن وقت انتهاء التدريبات.

يجب الذكر ان القوات البحرية الحربية الايرانية هي الاخرى تجرى مناورات في الخليج. امس أطلق البحارة الايرانيون بالخطأ الصاروخ على السفينة الايرانية العسكرية مما ادى الى مقتل 20 بحارا.