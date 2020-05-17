في الشهر الماضي تم اتخاذ 295 قرار بخصوص انتهاكات المواد ذات الصلة من قانون الهجرة

باكو، 17 مايو، أذرتاج

في أبريل من هذا العام، اتخذ جهاز الهجرة الحكومي 434 قرار في مجال الهجرة، بما في ذلك انتهاكات التشريعات الإدارية.

وأبلغ جهاز الهجرة الحكومي لوكالة أذرتاج أن 122 قرار يتعلق بتغريم منتهكي شروط المواد ذات الصلة من قانون الجرائم الإدارية دون الترحيل من البلاد. 52 منهم على وشك مغادرة البلاد بدفع غرامة و70 حول تقنين الإقامة في البلاد.

من بين 300 قرار لتقييد الوصول إلى البلاد، كانت 5 قرارات تتعلق بتغريم منتهكي المواد ذات الصلة من قانون الجرائم الإدارية و295 قرار لانتهاكات المواد ذات الصلة من قانون الهجرة.

من بين 300 قرار اتخذ لتقييد الدخول إلى البلاد، كانت 5 قرارات تتعلق بتغريم منتهكي المواد ذات الصلة من قانون الجرائم الإدارية و295 تتعلق قرار بانتهاك المواد ذات الصلة من قانون الهجرة.

في أبريل، تم تلقى الجهاز 24 ألف و565 طلب لتمديد الإقامة المؤقتة والحصول على تصاريح إقامة مؤقتة ودائمة والتجنس وإعادة الجنسية والتخلي عن الجنسية وكذلك تحديد الجنسية ووضع اللاجئ والحصول على تصاريح العمل وتمديدها للعمل. كما تم التحقيق في كل من الطلبات وفقا لمتطلبات التشريع واتخذت القرارات ذات الصلة.

تم تسجيل طلب 1875 أجنبي وعديم الجنسية في محل إقامتهم خلال الفترة ذات الصلة.