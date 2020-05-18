الكشف عن وثيقة تثبت تعاطف الطاشناق الأرمن مع هتلر ومرتكبي الهولكوست

باكو، 18 مايو، أذرتاج

كشفت دراسة أجرتها القنصلية العامة لأذربيجان في لوس أنجلوس في أرشيف الكونغرس الأمريكي عن وثيقة تاريخية جديدة تكشف عن تعاطف الطاشناق الأرمن مع هتلر ومرتكبي المحرقة (الهولكوست).

ابلغت القنصلية العامة لأذربيجان في لوس أنجلوس أذرتاج أنه في 4 مايو 1945، كتب عضو مجلس النواب الأمريكي من ولاية ميشيغان فرانك هوك، مقالًا عن تعاطف الأرمن الطاشناق مع هتلر ومرتكبي المحرقة والتيارات العنصرية والأعمال الإرهابية في الولايات المتحدة. عرض على الجلسة العامة للمؤتمر. تم تضمين المقال في سجل الكونجرس الأمريكي ونشرته الحكومة الأمريكية.

وجاء في المقال أن الطاشناق معادون للسامية بشراسة وأنهم نشروا العديد من المقالات حول هذا الموضوع ، وينقل الاقتباس التالي عن صحيفة هيرنيك في عددها الصادر في أغسطس 1936 قولها إن الطاشناق يدعمون المحرقة. ينص الاقتباس على: "أن هذه العناصر السامة متجذرة بعمق كمرض مزمن ويصعب القضاء عليها في بعض الأحيان. تعتبر هذه المحاولات والأساليب ثورية عندما يكون من الضروري للناس القضاء عليها بطريقة غير معتادة. "تدفق الدم طبيعي أثناء الجراحة. في مثل هذه الظروف، تلعب الديكتاتورية دوراً منقذاً". على ما يبدو الطاشناق الأرمن يصفون قتل ستة ملايين يهودي على يد النازيين بأنها "عملية للقضاء على العناصر السامة".

تنص الوثيقة أيضاً على أن غارغين نيزده (Garegin Njde) وهو أرميني خدم النازيين وأسس نظرية "تسيغاكرونية" (Tsegakronism) التي روجت للعنصرية الأرمنية ونشرتها بشكل رئيسي بين الشباب الأرمن وأنه تمجد أفكار هتلر العنصرية واعتمد نفسه إليها. تقدم المقالة أيضاً نداءاً منشوراً في عدد 11 يناير 1935 من مجلة هايرنيك ويكلي (Hairenik Weekly) من غارغين نيزده وحلفائه الأرمن الداشناك للشباب الأرمني لتبني ومواصلة الإخلاص بهذه الأفكار العنصرية.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة اللوبي الأرمينية الرئيسية التي تعمل في الولايات المتحدة ضد أذربيجان هي اللجنة الوطنية للأرمن الأمريكيين وأنها المنظمة الطاشناقية.