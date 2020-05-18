تخصيص 3ر3 ملايين مانات لتحسين امداد المياه لري المزارع في أقصو
AzerTAg.az
١٨.٠٥.٢٠٢٠ [١٦:٣٢]
باكو، 18 مايو ، أذرتاج
وقع الرئيس إلهام علييف في 18 مايو اليوم على مرسوم في التدابير الاضافية لتحسين امداد المياه لري مزارع في محافظة اقصو.
أفادت أذرتاج أن المرسوم ينص على تخصيص 3ر3 ملايين مانات لشركة استصلاح الاراضي وتجهيز المياه المساهمة المفتوحة من المبلغ المنصوص عليه في الفقرة الـ 21ر8ر1 من تقاسم الاموال المنصوص عليها للاستثمارات الحكومية الرئيسة المنصوص عليها في ميزانية الدولة لعام 2020م من اجل اعادة بناء قناة قازان أرخ لتحسين امداد المياه لري مزارع في محافظة أقصو.
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