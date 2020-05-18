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    شرطة المرور: تغريم 55678 سائق وراكب لمخالفات نظام الحجر الصحي الخاص

    ١٨.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٦:٤٥‎]

    باكو، 18 مايو ، أذرتاج 

    نشرت الإدارة العامة لشرطة المرور لوزارة الداخلية بيانا تكشف فيه عن عدد مخالفي قواعد نظام الحجر الصحي الخاص على نطاق البلد خلال مدة الساعات 00.00 من 15 مايو الى 00.00 من 18 مايو اليوم.

    وقالت الادارة إن موظفي الشرطة العامة عاقبوا تغريما اداريا 1720 شخص سائقا وراكبا خلال مدة الساعات 00.00 من 15 مايو الى 00.00 من 18 مايو كانوا على متون وسائل النقل لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على نطاق البلد وذلك وفقا للمادة الـ 211 من قانون المخالفات الادارية الاذربيجاني.

    افادوا من الادارة لوكالة أذرتاج أن موظفي الشرطة عاقبوا 55678 شخص مشارك في حركة المرور من المارة والسيارات على طرق الجمهورية بما فيها الطرق البرية بالعاصمة منذ 1 ابريل الى اليوم لمخالفتهم قواعد نظام الحجر الصحي الخاص.

    AZERTAG.AZ : شرطة المرور: تغريم 55678 سائق وراكب لمخالفات نظام الحجر الصحي الخاص
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