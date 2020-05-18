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    سياسة


    القوات المشاركة في التدريبات تنتشر في مناطق محددة للعمليات

    ١٨.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٨:٠٦]

    باكو، 18 مايو، أذرتاج

    وفقًا لخطة التدريبات التكتيكية العملياتية واسعة النطاق يتم حشد القوات ومراكز القيادة والسيطرة والوحدات العسكرية القتالية والاحتياطية التي تمت تعبئتها بإشارة الإنذار إلى مناطق العمليات.

    وأبلغت المكتب الصحفي بوزارة الدفاع أذرتاج أن حركة القوات تجري سراً وعملياً وفقًا لمتطلبات تنقل القوات. وينظم خدمة القومندان العسكري جميع تحركات الأفراد والمعدات العسكرية.

    AZERTAG.AZ :القوات المشاركة في التدريبات تنتشر في مناطق محددة للعمليات
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