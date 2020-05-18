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    إلغاء شهادات AG Bank و NBC Bank

    ١٨.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٨:٢٢]

    باكو ، 18 مايو ، أذرتاج

    تم حذف عضوية AG Bank المساهم الذي هو عضو في صندوق تأمين الودائع (ADIF) من 30 يوليو 2007 وعضوية NBC Bank المساهم الذي هو عضو في صندوق تأمين الودائع (ADIF) من 10 سبتمبر من سجل البنوك الأعضاء في ADIF في 15 مايو وفقًا للمادة 22.3.1 من قانون جمهورية أذربيجان "بشأن تأمين الودائع" وتم إلغاء الشهادات الصادرة للبنوك انطلاقاً من إلغاء التراخيص المصرفية لشركة "AG Bank" المساهمة و "NBC Bank"المساهمة بقرار مجلس إدارة البنك المركزي الأذربيجاني بتاريخ 12 مايو 2020.

    تم إبلاغ أذرتاج عن هذا من صندوق تأمين الودائع (ADIF) وفقًا للمادة 30.1 من قانون جمهورية أذربيجان "حول تأمين الودائع" المؤرخ في 29 ديسمبر 2006 أعلن صندوق تأمين الودائع عن سجيل البنوك المشاركة اعتباراً من 15 مايو 2020.

    AZERTAG.AZ :إلغاء شهادات AG Bank و NBC Bank
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