إشهار صورة لاتشين التي صورها قمر "أذرسكاي" الصناعي

باكو، 18 مايو، أذرتاج

تم إشهار صور منطقة لاتشين التي صورها قمر "أذرسكاي" (Azersky) الصناعي في أبريل من هذا العام.

أفادت أذرتاج أن شركة Azercosmos المساهمة نشرت هذه الصور.

واليوم، مرت 28 سنة منذ احتلال القوات المسلحة الأرمنية لمنطقة لاتشين ذات الأهمية الاستراتيجية لأذربيجان. وقعت لاتشين التي هي موطن للمعالم التاريخية والثقافية والمعمارية وفيها الآثار من نوع القلعة واللوحات الصخرية القديمة ضحية للعدوان الأرمني. في غابات لاتشين التي تحتوي على مجمع طبيعي فريد النوع أيضاً بلوط أحمر (بلوط ذهبي) وأنه يعتبر نوعاً قيماً في العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة Azercosmos المساهمة هي مشغل الأقمار الصناعية الأول والوحيد في جنوب القوقاز تقدم خدمات الأقمار الصناعية عالية الجودة للاتصالات والاستكشافات الجغرافية. كما تقومAzercosmos بتشغيل ساتل الاتصالات Azerspace-1 وساتلي رصد الأرض Azersky و Azerspace-2