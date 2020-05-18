لقاء بين رئيسي جمهورية أذربيجان إلهام علييف ومولدوفا ايغور دودون عبر الاتصال المرئي

باكو، 18 مايو ، أذرتاج

جرى لقاء في 18 مايو اليوم بين رئيسي جمهورية أذربيجان إلهام علييف ومولدوفا ايغور دودون عبر الاتصال المرئي.

أفادت أذرتاج أن رئيسي الدولتين تبادلا الاراء خلال المكالمة حول التدابير المنفذة في مجال محاربة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 متحدثين عما ينفذ في المستقبل من الاعمال الرامية الى ازالة عواقب اجتماعية اقتصادية للجائحة.

وعبر الرئيس اغ والرئيس ايغور دودون عن الارتياح من تطور العلاقات الثنائية مشيرين الى أن العلاقات السياسية في المستوى الطيبة.

كما تناول رئيسا الدولتين مسائل تطوير التعاون الموجود بين البلدين في مختلف المجالات في الفترة ما بعد انتهاء الجائحة مبلغين أن ثمة فرص ملائمة من اجل توسيع العلاقات في التجارة والاقتصاد والنقل والطاقة وغيرها من المجالات بجانب تنفيذ مشاريع الاستثمار. واكد الرئيسان في هذا السياق على أن عقد جلسة للجنة الحكومية الدولية خلال فترة الجائحة يسهم في عمل تعزيز التعاون الاقتصادي.

وبحث رئيسا الدولتين ايضا توسيع العلاقات بين دوائر التجارة وافاق عقد منتدى تجارية في المستقبل ايضا.

واعاد الرئيس المولدوفي للذاكرة دعوته الرئيس إلهام علييف لزيارة بلاده زيارة رسمية فيما دعا الرئيس إلهام علييف بدوره رئيس مولدوفا ايغور دودون للمسافرة الى أذربيجان في زيارة رسمية في وقت يناسبه.